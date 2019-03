Incêndios: Mais de 1300 fogos registados desde janeiro

Segundo a Proteção Civil, a maior parte da área ardida provocada por estes incêndios de inverno foi em matos.

Mais de 1300 incêndios rurais deflagraram este ano no país, sendo maioritariamente fogos de reduzida dimensão, avançou, esta quarta-feira, à agência Lusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Entre 01 de janeiro e 17 de março, a ANPC registou 1344 incêndios, que provocaram 1.608 hectares de área ardida.



Segundo a ANPC, a maior parte da área ardida provocada por estes incêndios de inverno foi em matos, 1.192 hectares, seguido de povoamentos (382) e de agricultura (34).



A Proteção Civil indica também que, até 17 de março, se registaram mais fogos nos distritos de Vila Real (201), Viseu (190) e Porto (185), mas "em qualquer um dos casos, os incêndios são maioritariamente de reduzida dimensão", não ultrapassando um hectare.



A ANPC precisa igualmente que o distrito mais afetado em área ardida é Vila Real, com 451 hectares, cerca de 28% da área total consumida pelos fogos, seguido de Braga com 272 hectares (17% do total) e de Viseu com 249 hectares (15% do total).



Os 1.344 incêndios que deflagram em pleno inverno foram combatidos por 13.056 operacionais e envolveram 3.873 veículos e 212 meios aéreos.