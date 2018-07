O Governo vai avançar com um projecto de formação de reclusos no domínio dos sapadores florestais, alargando a todo o país a experiência piloto desenvolvida no estabelecimento prisional de Alcoentre, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado das Florestas."Podemos garantir, por um lado, boa formação, por outro lado, a reinserção social que se pretende", afirmou Miguel Freitas, explicando que o projecto vai contar com a participação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em parceira com os Serviços Prisionais.Em declarações à agência Lusa, o titular da pasta das Florestas e do Desenvolvimento Rural disse que a experiência piloto desenvolvida no estabelecimento prisional de Alcoentre, com 15 reclusos a receberem formação de sapador florestal, entre 01 de Março e 31 de Maio deste ano, foi concluída com "sucesso", pelo que se pretende que os recém formandos integrem o programa de sapadores florestais que existe a nível nacional."Consideramos este programa piloto interessante e vamos agora passar à escala nacional", reforçou Miguel Freitas, acrescentando que a ideia é "alargar esta formação a outros estabelecimentos prisionais, desde logo com uma próxima iniciativa no estabelecimento prisional de Leiria", que se prevê concretizada até ao final deste ano.A formação de reclusos no domínio dos sapadores florestais é de 250 horas, com sete módulos, nomeadamente questões relacionadas com o clima, a caracterização e identificação de espécies florestais, a prevenção florestal, a manutenção florestal, o uso de máquinas e utensílios na floresta, de podas e desbastes, portanto "uma formação sólida de sapador florestal equivalente àquilo que é a formação de sapador florestal que se faz a nível nacional", frisou o governante.Neste âmbito, o projecto vai ser desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e pelo Ministério da Justiça, através do trabalho dos Serviços Prisionais e da capacidade de formação do ICNF, instituto que disponibilizará "as matas públicas para todo o trabalho, quer de formação, quer de tarefas posteriores àquilo que é a ação de formação, para depois haver prática por parte dos reclusos"."Vamos alargar, de forma faseada, à medida que houver manifestação de vontade por parte dos estabelecimentos prisionais, normalmente isso acontece quando há disponibilidade por parte dos programas de formação para se avançar", indicou o secretário de Estado das Florestas, adiantando que os formandos são "reclusos que estão já em sistema aberto, portanto estão na fase final do cumprimento da sua pena e muitos deles podem, numa perspetiva de reinserção social, vir a abraçar esta formação e esta profissão" de sapador florestal.Na perspectiva de Miguel Freitas, "a questão da floresta é um problema que é de todos, todos devem contribuir"."Devemos trabalhar dentro de todas as disponibilidades e este é um programa que pode dar um contributo para aquilo que é uma tarefa que, certamente, não é apenas desta componente, portanto este é apenas mais um segmento social que queremos trabalhar para aquilo que é o grande objectivo que temos de fazer da floresta algo diferente", declarou o secretário de Estado.Além da participação dos Serviços Prisionais e do ICNF, o projecto do Governo pretende contar com a colaboração das organizações de produtores florestais e a Associação Nacional de Sapadores Florestais (ANSF).