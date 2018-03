Marcelo Rebelo de Sousa estará de manhã na Portela do Homem e à tarde em Viseu. António Costa começa em Loulé.

O Presidente da República e vários membros do Governo participam hoje em diferentes zonas do país, em várias iniciativas de limpeza de mato e defesa da floresta organizadas em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).



Segundo uma nota do gabinete chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa estará de manhã na Portela do Homem (Terras de Bouro, no distrito de Braga, no Parque Nacional Peneda-Gerês) e à tarde em Viseu, no Regimento de Infantaria N.º 14, participando em "trabalhos de gestão de combustível e conservação de habitats naturais".



A nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro indica que António Costa começa o dia a sul, visitando uma acção de limpeza organizada pelo município de Loulé (distrito de Faro) e assistindo à apresentação do Plano Municipal e Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios.



O chefe do executivo assiste também a "trabalhos de limpeza e de abertura de rede primária de contenção de incêndios" em Portalegre, numa iniciativa organizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ao final da manhã, e à tarde segue para Torres Vedras (distrito de Lisboa), onde visita os trabalhos de limpeza na Estrada Nacional 361 e assiste à apresentação do Plano para a Limpeza das Faixas de Gestão de Combustível da Rede Rodoviária.



No conjunto de iniciativas participam cerca de 20 membros do Governo, incluindo os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.



O executivo diz que, ao assumir "a limpeza das florestas como uma prioridade para o sucesso da estratégia de prevenção e combate aos incêndios", procura, com estas iniciativas, "mobilizar o país para esta importante causa nacional, colaborando directamente no esforço que está a ser desenvolvido pelos municípios, empresas e cidadãos para reduzir o risco de incêndio".



O Estado-Maior das Forças Armadas informou que cerca de 1.500 militares vão apoiar as acções de limpeza.



A ANMP apelou a todas as autarquias para que neste fim de semana (sábado e domingo) realizem "acções de limpeza dos matos da floresta, mobilizando para tal a sociedade civil e as diversas organizações".



O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei, já promulgado pelo Presidente da República, que determina que autos de contra-ordenação levantados pela falta de limpeza de terrenos ficam sem efeitos se, até 31 de maio, o responsável proceder à gestão de combustível a que está legalmente obrigado".