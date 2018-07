A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) tem a decorrer o concurso para preenchimento de 14 postos de trabalho para a categoria de assistentes operacionais para constituição de uma brigada de sapadores florestais.Segundo o aviso hoje publicado em Diário da República (DR), a formalização das candidaturas tem um prazo de 10 dias a contar da sua publicação.Os futuros elementos da brigada de sapadores florestais da CIM-BSE, que tem sede na Guarda, terão responsabilidade na instalação e manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, nas acções de consolidação e pós-fogo, bem como nas acções de estabilização de emergência.Ficarão ainda responsáveis pela realização de acções de silvicultura de carácter geral e de silvicultura preventiva no âmbito dos incêndios florestais, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, moto manuais, mecânicas ou pelo uso de fogo controlado, entre outras.O aviso publicado hoje no DR indica que serão também responsáveis pela manutenção e protecção de povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e do controlo de agentes bióticos nocivos; pela manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e apoio à gestão florestal; e pela sensibilização das populações para as normas de conduta em matéria de protecção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das florestas e da fitossanidade.A futura brigada realizará também, entre outras iniciativas, "vigilância armada, ações de primeira intervenção em incêndios florestais e apoio a operações de rescaldo e vigilância activa pós-rescaldo, no âmbito da protecção civil".O local de trabalho situa-se na sede da CIM-BSE, na cidade da Guarda, ou na sua área territorial de intervenção, lê-se no documento.Segundo o aviso, podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos que, entre outros requisitos, tenham 18 anos, não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou não tenham interdição para o exercício daquelas que se propõem desempenhar e ser detentores da escolaridade obrigatória.Aquela entidade publicou também hoje em DR o procedimento concursal para recrutamento de um técnico superior, para coordenação da brigada de sapadores florestais.A CIM-BSE é constituída por 15 municípios, sendo 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).