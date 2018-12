Houve ainda outro incêndio na segunda-feira à noite na zona de Alcântara. Cerca de 15 pessoas foram assistidas no hospital por inalação de fumo ou queimaduras.

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa habitação na freguesia de Santa Catarina, no Bairro Alto, em Lisboa, tendo uma idosa de 80 anos ficado ferida por inalação de fumo, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



O alerta foi dado pouco antes das 07h00, a idosa foi assistida no local e encaminhada para o hospital de São José.



O incêndio iniciou-se no interior da habitação e terá sido provocado pela combustão de um eletrodoméstico.



No local, acrescentou a fonte, estiveram 20 bombeiros, assistidos por cinco viaturas.



Segundo os bombeiros de Lisboa, na noite de segunda-feira, pelas 20h00, um outro incêndio deflagrou numa habitação na zona de Alcântara, Lisboa, tendo sido necessário evacuar 15 pessoas do local, a maioria delas assistida também no Hospital de S. José por inalação de fumo ou queimaduras.



Neste incêndio, estiveram 22 homens apoiados por seis viaturas.