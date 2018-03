Docentes e investigadores consideram que "muito embora não constitua uma ilegalidade, a referida nomeação configura em si mesma uma ofensa à dignidade dos profissionais da ciência e do ensino em Portugal".

Vários professores e investigadores universitários assinaram uma petição contra a contratação do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para o cargo de professor catedrático convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP).



De acordo com a petição publica online, os docentes consideram que "muito embora não constitua uma ilegalidade, a referida nomeação configura em si mesma uma ofensa à dignidade dos profissionais da ciência e do ensino em Portugal, particularmente no actual momento em que vivemos: há doutorados a dar aulas sem remuneração e uma precariedade gritante na investigação, que está longe de encontrar o fim".



"A atribuição do grau de catedrático a Pedro Passos Coelho, mesmo sem cadeira designada, constitui um atropelo flagrante ao estatuto da carreira docente universitária em Portugal", pode ler-se ainda na petição, que contabiliza já 620 assinaturas.



O grupo de docentes e investigadores sublinham que "a experiência relevante do ex-primeiro-ministro em funções governativas não evidencia formação científica ou pedagógica que o habilite para a coordenação científica e coordenação pedagógica exigida a um professor catedrático, ou equiparado".



"Os abaixo-assinados consideram a presente nomeação duplamente ofensiva num momento em que milhares de investigadores e docentes com vínculo precário, cujo trabalho sustenta o regular funcionamento de tantas universidades em Portugal, se manifestam para que a mais elementar justiça seja observada no programa de regularização de precários no Estado (PREVPAP), e sublinham que o que está em causa não é uma reacção corporativa face à glorificação de alguém 'externo', mas sim a luta pela preservação da transparência, da decência e da equanimidade na política educativa e da ciência em Portugal", defendem ainda.



Tal como o Jornal de Negócios avançou, no início do mês o Conselho Científico do ISCSP aprovou a proposta da direcção relativa à contratação de Passos Coelho, para este dar aulas a alunos de mestrados e doutoramentos em Administração Pública na categoria de professor convidado catedrático.



Depois dessa decisão, um grupo de alunos fez circular um abaixo-assinado contra a contratação de Passos Coelho para professor. Nesse abaixo-assinado, os alunos do ISCSP defendem que a contratação do ex-primeiro-ministro "na qualidade de professor convidado catedrático" configura "a materialização de uma afronta à transparência e à meritocracia" da faculdade, "prejudicando os estudantes, o restante corpo docente e, em última instância, até a própria instituição de ensino".