O incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira já causou 29 feridos, um deles grave. Segundo a Protecção Civil, 79 pessoas já foram assistidas nos últimos dias devido a problemas causados pelas chamas, que já alastraram a Silves e Portimão.

No local, de acordo com os dados fornecidos na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira, estão 1127 homens, apoiados por 334 meios terrestres e 16 meios aéreos.



As chamas levaram à deslocação de 250 pessoas só no dia de segunda-feira. "O objectivo primeiro é proteger as pessoas", recordou a Protecção Civil.



O combate ao incêndio que deflagra desde sexta-feira em Monchique tem sido dificultado pela intensidade e constantes mudanças de direcção do vento e pela dificuldade de acesso dos meios terrestres ao terreno devido à densa vegetação existente. "Regista-se em todo o perímetro fortes reativações que associadas à intensidade do vento tomam de imediato grandes proporções", lê-se no site da ANPC.