Costa exonera secretária de Estado das Migrações

Isabel Almeida Rodrigues vai tomar posse esta tarde como nova secretária de Estado das Migrações. Sara Guerreiro, que detinha o cargo, pediu a António Costa para ser exonerada, segundo nota da Presidência da República.







MANUEL FERNANDO ARAUJO / LUSA

Em declarações a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que a demissão se deve a "motivos pessoais de força maior", negando que esteja relacionado com o caso do acolhimento de refugiados ucranianos na Câmara Municipal de Setúbal. Fonte do executivo adiantou à agência Lusa que esta substituição no Governo "ocorre a pedido da própria" Sara Abrantes Guerreiro "e por motivo de doença"."Foi uma substituição imediata porque, como o senhor primeiro-ministro [António Costa], aliás, me fez saber, e eu percebi, é um pelouro hoje muito importante, ainda mais importante do que nunca, por causa dos refugiados vindos da Ucrânia. Portanto, houve que proceder imediatamente à assinatura da exoneração e à assinatura da nomeação", disse ainda o Preisdente da República.

Isabel Rodrigues, de 57 anos, é deputada do PS eleita pelo círculo eleitoral dos Açores e está na Assembleia da República desde 2019. É advogada e foi coordenadora da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias.



No XXIII Governo Constitucional, o terceiro liderado por António Costa, a secretária de Estado da Igualdade e das Migrações é tutelada pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.



Sara Guerreiro, de 47 anos, é advogada, assessora jurídica, consultora internacional e formadora, segundo o seu perfil na página do Governo. Foi assessora do Ministro de Estado e da Administração Interna, da Secretária de Estado da Modernização Administrativa e do Subsecretário de Estado da Administração Interna do XVII Governo Constitucional.



Foi ainda oficial da Marinha Portuguesa entre 1998 e 2004 e trabalhou em missões humanitárias nos Estados Unidos, na Guiné-Bissau e em Timor-Leste.