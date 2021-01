Idoso apanhado com 1.900 litros de aguardente para vender de forma ilegal

Um homem de 70 anos foi apanhado com 1.900 litros de aguardente armazenados para vender de forma ilegal. A Unidade de Ação Fiscal da GNR, no distrito do Porto, apreendeu a bebida, ontem, quarta-feira, depois de uma investigação de três meses."Os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca, uma domiciliária, uma em veículo e outra em anexo", explica esta força de segurança em comunicado. No decorrer destas ações policiais foi encontrada a bebida alcoólica armazenada num local "não autorizado pela autoridade aduaneira competente".O suspeito "desviava a aguardente de uma destilaria legal, da qual é proprietário, para a sua habitação". Depois de desviar a bebida, o homem vendia-a de forma ilegal, uma vez que não havia qualquer declaração e pagamento do Imposto Especial Sobre o Consumo do Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e do IVA.O valor da aguardente chega aos 19 mil euros. A sua venda ilícita terá lesado o Estado em de cerca de 13 mil euros.