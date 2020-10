Sexta ao fim do dia fomos contactados pela GNR para ajudar numa situação de 4 gatinhos deixados dentro dum saco dentro... Publicado por Canil Municipal de Lamego em Terça-feira, 20 de outubro de 2020

A GNR resgatou quatro gatos bebés que estavam fechados dentro de um saco de plástico e dentro de um caixote do lixo, em Lamego. A história acabou por ter um final feliz, graças à intervenção dos militares e também à ajuda do canil municipal de Lamego, que partilhou o episódio na sua página do Facebook.A descoberta dos gatos aconteceu graças a uma denúnica, na sexta-feira. Segundo o canil municipal foram contactados ao final do dia pela GNR para acolherem os animais. No entanto, o espaço não está preparado para acolher gatos, pelo que já lançaram um apelo na rede social para que adotem os animais. O canil recebeu também apoio de outras instituições para responder ao desafio de ter resgatado bebés, nomeadamente com a doação de leite.Agora, o canil procura casas para acolher os quatro gatinhos: "Faça parte desta história de AMOR e ajude a encontrar o amor para cada um deles", apelam.