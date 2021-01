A GNR apreendeu esta quarta-feira 83 barbatanas de tubarão, no Porto de Pesca de Sesimbra. A descoberta foi feita quando a Unidade de Controlo Costeiro local fazia uma fiscalização de rotina às atividades de pesca profissional.Ao entrarem numa embarcação dedicada à pesca do espadarte, "detetaram no interior do porão um total de 83 barbatanas de tubarão e 21 quilos de tubarão esfolado e esviscerado", anuncia da GNR em comunicado. A apreensão aconteceu porque é "proibido remover as barbatanas dos tubarões a bordo dos navios e manter a bordo, transbordar ou desembarcá-las". No âmbito desta apreensão foram identificados o Mestre da Embarcação e a empresa responsável da embarcação.Os responsáveis por esta captura e remoção das barbatanas incorrem ainda numa multa que pode chegar aos 25.000 euros, esclarece a força de segurança.As barbatanas e o pescado apreendido foi entregue no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "para exame de avaliação e determinação de espécies".A GNR explica que a prática de remoção das barbatanas de tubarões "consiste em remover as barbatanas dos tubarões e devolver a parte restante do corpo ao mar, onde o animal acaba por se afundar, sangrando até à morte ou sufocando". "Esta prática contribui para a mortalidade excessiva dos tubarões e, deste modo, diminui abruptamente o número de unidades populacionais da espécie, ameaçando a sua sustentabilidade futura."No comunicado, lembra ainda que a União Europeia (UE) "é um dos maiores exportadores de barbatanas e uma importante plataforma de trânsito para o comércio mundial de barbatanas, apesar da proibição de remoção das barbatanas a bordo dos navios da UE e nas águas da UE, e da obrigação de desembarque dos tubarões com as barbatanas unidas ao corpo".