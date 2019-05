A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) elaborou uma proposta de revisão com o objetivo de limitar o acesso de doentes a novos medicamentos. De acordo com o Público, o organismo tutelado pelo Ministério da Saúde quer mudar o método como os medicamentos são avaliados economicamente, dando mais importância à redução de gastos para os hospitais do que ao ponto de vista dos doentes, o que pode diminuir o acesso da sociedade a fármacos.









Ao jornal, o Ministério da Saúde remeteu a respota para o Infarmed e lembrou que o documento está ainda "em discussão". As orientações existentes para o modo como deve atuar o Infarmed existem desde 1998 e foram criadas para definir regras padrão na Avaliação das Tecnologias de Saúde (ATS), na qual estão incluídas os medicamentos - com quantificações dos custos para o doente e para o SNS, para o Estado e para a sociedade, de maneira a este ser aprovado e disponibilizado ao doente com ou sem a comparticipação do Estado. Afetados pela medida poderão estar, por exemplo, pessoas com doenças oncológicas, doenças mentais, artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crónica, doenças crónicas inflamatórias, VIH e hepatite.O documento já está a ser avaliado pela Ordem dos Médicos, que admite que "não se pode deixar de ter em conta a importância e impacto das tecnologias na produtividade e qualidade de vida dos doentes, e ter apenas em conta os custos nos hospitais".A Ordem dos Farmacêuticos, por seu lado, considera que a proposta é "conservadora" e "carece de melhor avaliação". Também a Apifarma, Associação Portuguesa da Industria Farmacêutica, indicou que uma revisão como esta é "desapropriada" e acrescentou ao Público que o Infarmed, ao dar um prazo curto para que fossem pronunciadas alterações ao documento, impossibilitou "uma consulta aberta e inclusiva, em claro prejuízo para a sociedade e para os doentes".Ao jornal, o Ministério da Saúde remeteu a respota para o Infarmed e lembrou que o documento está ainda "em discussão". As orientações existentes para o modo como deve atuar o Infarmed existem desde 1998 e foram criadas para definir regras padrão na Avaliação das Tecnologias de Saúde (ATS), na qual estão incluídas os medicamentos - com quantificações dos custos para o doente e para o SNS, para o Estado e para a sociedade, de maneira a este ser aprovado e disponibilizado ao doente com ou sem a comparticipação do Estado. As orientações existentes para a avaliação económica dos medicamentos são de 1998 e avaliam se o Estado deve ou não fazer comparticipação de um fármaco.

Segundo informações recolhidas pelo Público, a proposta apenas tem em conta aquilo a que o Serviço Nacional de Saúde pode poupar, ignorando os possíveis efeitos benéficos de um medicamento em detrimento do seu custo para os hospitais. "Um medicamento dá qualidade de vida a um doente com uma determinada doença crónica, mas não diminui os custos com as hospitalizações e exames. Não passa", indica uma fonte ligada ao processo.