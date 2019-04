Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa revela caso de idoso apaixonado por uma jovem cabeleireira, tendo emprestado 2.600 euros que nunca reaveu. Arguida alegou que dinheiro "não era desinteressado".

"A tua presença despertou-me a alma e o corpo de forma total. Obrigado pelo teu carinho." Só numa carta de amor estas frases poderiam fazer sentido. Já no Tribunal da Relação de Lisboa serviu de prova para mostrar como uma "pessoa de idade avançada", como descreve o acórdão, estava "interessada" por uma jovem "empregada de balcão", ilibando-a de um crime de difamação.



O caso remonta a fevereiro de 2016. Ele queixou-se às autoridades por ela nunca lhe ter devolvido 2.600 euros que emprestou em 2009, acusando-a de um crime de abuso de confiança. Perante este caso, a arguida frisa que o dinheiro emprestado "não era desinteressado", sugerindo que quereria algo mais em troca. O homem sentiu-se "vexado, ofendido na sua honra, dignidade e no seu bom nome, com a alegação" e apresentou queixa por difamação. Em novembro de 2017, o Juízo de Instrução Criminal do Barreiro decidiu "por ilegitimidade do assistente, não admitir a acusação" pelo crime de abuso de confiança agravado. Também não pronunciou as arguidas pela prática do crime de difamação.



O queixoso decidiu recorrer da decisão em primeira instância. "O termo interessado denunciado não se refere a interessado em amor ou amizade, mas em interesse sexual - o que é ofensivo da honra, dignidade e bom nome de uma pessoa de bem e que efetivamente ofendeu o Assistente", alegou o homem, "inconformado" com a decisão do Tribunal do Barreiro.



Face ao recurso, a empregada de balcão decide revelar uma carta que o queixoso lhe escreveu desde o Brasil. "O amor transcendente é um facto. Ele existe mesmo, só precisamos estar atentos, deixar acontecer naturalmente. Eu não criei isso com a mente. Não procurei sensualidade e prazeres sexuais. Mas se isso viesse em acréscimo, não ia impedi-lo, pois anseio por essa plenitude autêntica, com toda a ternura do mundo. ... aquilo que te ofereci por simples prazer de oferecer, sem esperar retribuição material, foi um facto verdadeiro e puro do coração. ... a tua presença despertou-me a alma e o corpo de forma total.... obrigado pelo teu carinho. Desculpa toda a confusão que possa ter originado dizer-te coisas que devia ser o teu marido a dizê-las. Se ele as sente nele, nunca as poderá dizer. E, se não te abrires a senti-las em ti, mesmo que através de mim, podes nunca mais ter a alegria de saber ligar-te a essa fonte inesgotável de amor e alegria de viver. Foi isso o que te quis oferecer. Ama por amor, como eu faço, deixa a vida acontecer, e não te condenes por desejar ser feliz. ..."



A carta ilibou a arguido do crime de difamação. "A conduta típica do crime de difamação não é punível quando o agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver tido fundamento sério para, em boa-fé, a reputar verdadeira. Pelo menos, o conteúdo da carta que o assistente enviou à arguida, do Brasil, em 2009, é de molde a criar, em ambas as arguidas, a convicção séria para, de boa-fé, reputar de verdadeiras as afirmações que fizeram na contestação que apresentaram e à qual o assistente se reporta na acusação que deduziu", lê-se no acórdão.



Por isso, a Relação de Lisboa negou provimento ao recurso interposto pelo queixoso. E "o conteúdo da carta" apaixonada ajudou: "São lugares de forte impacto romântico para andar por lá sem essa companhia mais íntima. Seria um passeio ainda muito melhor....É uma coisa para ver com o coração, e eu deixei o meu todo aberto, tão aberto que te via a ti também nos meus pensamentos. Desculpa pela franqueza e ousadia. ... Tu também trazes o universo inteiro no teu olhar. Não te admires que faças chover dentro de mim esse amor que parece um rio transbordante. É outra forma de "cataratas" que me inundam o coração sem poder desaguar", lê-se ainda na carta.



O crime de abuso de confiança também caiu. Por só ter apresentado queixa em 2016, o homem deixou passar o prazo para apresentar queixa pelos factos que ocorreram em 2009. O homem tinha seis meses, "a contar da data em que teve conhecimento dos factos", para fazer queixa nas autoridades.