É sábado à tarde e há guerra de palmas em Viana do Castelo. Os opositores e apoiantes de Rui Rio estão a subir cada um por sua vez ao palanque. Arlindo Cunha, que integra a lista da direção do PSD ao Conselho Nacional, seguiu-se a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

O antigo ministro da Agricultura entre 1990 e 1994 afirmou que "a governação socialista tem os seus dias contados". "Pouco passou de uma conjuntura externa favorável não repetível nos próximos tempos que não fez qualquer alteração ou impacto estrutural. Os crescimentos do PIB foram modestos e os dos salários foram abaixo da inflação", prosseguiu. "As exportações têm desacelerado. A nossa economia tem crescido essencialmente com a explosão do turismo que veio sobretudo dinamizar o investimento imobiliário e criado postos de trabalho de baixos salários."

Ao longo do discurso, as palavras de Cunha não colheram grandes aplausos e o burburinho na sala manteve-se ao longo dos curtos minutos.

"É mau? Claro que não é mas e preciso ter a lucidez de saber que não é por esta via que construiremos um pais q ambiciona ombrear com os mais avançados da Europa", afirmou.

Cunha defendeu que o PSD tem que ser leal a valores como os da "descentralização, poder local, autonomia regional, temos que ser o partido da coesão territorial para inverter problema do agravamento das assimetrias."



De seguida, manifestou o apoio a Rio: "Temos que ajudar quem ganhou as eleições para conduzir à vitória que Portugal precisa, viva o PSD e viva Portugal."