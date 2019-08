Um estudo elaborado pela ex-ministra da Saúde Ana Jorge defende o reforço da abertura do Hospital das Forças Armadas (HFAR) ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e admite que possa ter capacidade formativa."Neste momento, há carência de lugares de formação para o internato médico no âmbito do SNS e é uma oportunidade de parceria com o SNS", refere o documento, que diz que o HFAR pode funcionar não só como "polo formador" de médicos das Forças armadas como receber clínicos civis do internato médico.O Relatório do Estudo de Avaliação do Sistema de Saúde Militar, disponível no 'site' do Ministério da Defesa , defende também que deve ser reforçado o acesso do HFAR às forças de segurança e que o HFAR "deveria trabalhar em articulação com as unidades de saúde dos três ramos das Forças Armadas".Diz que a unificação dos hospitais dos três ramos num único hospital com dois polos "sem terem sido acauteladas outras medidas" provocou "uma disfunção do sistema, insatisfação nos profissionais e uma resposta nem sempre adequada".Segundo dados da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, de um total de 390 médicos, 189 são médicos militares e 27 destes estão na reserva. Aos 390 médicos, acresce um total de 72 internos, todos de especialidades hospitalares, com exceção de três internos de Medicina Geral e Familiar.Os médicos das Forças Armadas estão alocados a cada um dos ramos e podem iniciar a sua carreia no Serviço de Saúde Militar (SSM) de duas formas: através das academias militares, obtendo a licenciatura já nas Forças Armadas (FA), ou após a licenciatura, ingressando nas Forças Armadas como oficiais.Atualmente, após a licenciatura, estão dois anos a prestar serviço como médicos gerais, embora possam já ter feito a opção por uma especialidade.Face à carência de médicos para as unidades de saúde e para a saúde operacional, o relatório elaborado por Ana Jorge propõe que este tempo possa ter "um aumento para três ou quatro anos de forma a haver maior disponibilidade de médicos para a saúde operacional e assistencial nos ramos, para que, durante o internato complementar na especialidade, possa haver menos interrupções"."Acresce ainda que, além da sua atividade clínica, os médicos podem ser, também, os responsáveis pela formação dos mais novos, ao manterem-se no hospital", sublinha..O documento lembra ainda que a progressão dos médicos na carreira militar faz com que que estes, ao atingirem determinado posto, igual ou superior ao correspondente do diretor do hospital, não possam continuar a prestar cuidados de saúde nas Forças Armadas, nomeadamente no HFAR.A este respeito, o documento recorda que "este impedimento formal coincide com o auge da diferenciação médica" e diz que a situação provoca uma perda para as Forças Armadas de "profissionais muito diferenciados",que continuam a desenvolver a sua atividade clínica fora das FA e no âmbito da atividade clínica privada."Seria importante desenvolver, em consenso alargado com os ramos, medidas que promovam a retenção de médicos por mais tempo e em atividade clínica após a obtenção de lugares de oficiais superiores", recomenda.Defende que no HFAR "não deve prevalecer a hierarquia militar, mas sim a competência e a diferenciação técnica, sublinhando: "a escolha dos dirigentes de topo e dos serviços clínicos do hospital deve guiar-se por critérios, essencialmente, de competência técnica e não por lógicas de pura alternância, nem de posto".O relatório considera ainda que a estabilização do funcionamento do hospital, com a modernização da gestão e a fixação dos profissionais mais diferenciados, "são fatores de atração para os doentes do SNS e facilitadores do estabelecimento de parcerias, entre as quais a recuperação das listas de espera nalgumas especialidades".Recomenda também que se estude se o polo do Porto do HFAR se pode manter num edifício que "está longe de oferecer as qualidades necessárias para um hospital no século XXI" e defende que "não deve ser desenvolvido o departamento de internamento na Unidade de Saúde de Coimbra" pois "não está demonstrada a necessidade de criar essa capacidade".