Hospital de Santarém com 60 novos médicos internos

Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu este mês 60 novos médicos internos, mais 20 dos que os que escolheram esta unidade de saúde em 2019 para fazerem a sua especialidade, disse à Lusa fonte da unidade.

Dos 60 clínicos, 15 escolheram já a área de especialização, sendo que sete vão fazer internato na medicina interna, dois em pediatria e os restantes em anatomia patológica, cardiologia, ginecologia-obstetrícia, ortopedia, patologia clínica e psiquiatria.

Para a administração do HDS, o aumento do número de jovens médicos que escolhem este hospital deve-se à "crescente diferenciação, com os Centros de Referenciação em diversas patologias, ao reconhecimento, através de vários prémios ganhos, e à exposição positiva em diferentes fóruns".

Em comunicado, o hospital refere a abertura, em 2019, de "novos equipamentos de alta diferenciação, como os blocos central e de partos", e a existência de "novas técnicas de diagnóstico e tratamento".

Aponta ainda a melhoria do acesso, com início da Hospitalização Domiciliária, e a otimização da urgência, bem como a aposta em "projetos inovadores na área da gestão, com a criação do único Centro de Cirurgia Bariátrica Value-Based", entre outros.

A fonte adiantou que a criação do Gabinete de Investigação, com uma verba disponível para quem queira desenvolver projetos de investigação, é outro fator de atratividade.

O Hospital Distrital de Santarém conta com um quadro de 240 médicos, a que se juntam os 42 que iniciaram o internato em 2019 e os 60 que entraram este mês.