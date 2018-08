O Governo vai recomendar às unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como hospitais, centros de saúde e edifícios administrativos, que criem "espaços próprios para fumadores" no exterior. O despacho assinado pelo secretário de Estado adjunto da Saúde, Fernando Araújo, será publicado na segunda-feira.O Ministério da Saúde reage assim ao chumbo da proibição de fumar a cinco metros das portas e janelas de hospitais no Parlamento. De acordo com o despacho a que o jornal Público teve acesso, as zonas destinadas a fumadores podem ser fechadas ou abertas e devem proteger "a imagem de quem os utiliza".Até 2020, o Governo quer que todos os estabelecimentos do SNS sejam livres de fumo do tabaco. Os espaços para fumadores serão criados no exterior dos hospitais e de todas as unidades do SNS com condições para tal. O Ministério da Saúde reforça que é mais uma medida para proteger a comunidade da exposição involuntária ao fumo do tabaco.