O gabinete de Carlos Liberato Batista não comenta o caso e a assessoria do Ministério da Saúde, apesar das sucessivas tentativas e de mensagens lidas, não atende a telefonemas

Inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária realizaram buscas no gabinete do presidente demissionário da ADSE, Carlos Liberato Batista. À SÁBADO, o gabinete de Liberato Batista não comenta o caso e a assessoria do Ministério da Saúde, apesar das sucessivas tentativas não atende telefonemas nem responde a mensagens.



Esta terça-feira, após a SÁBADO avançar com a notícia, o Ministério Público confirmou as buscas da Polícia Judiciária no gabinete do presidente demissionário da ADSE, por "suspeitas da prática de crimes de corrupção passiva em serviço da ADSE". Falámos com o gabinete de Liberato Batista pela manhã, que não comentou a operação, que investiga "factos denunciados que envolvem o eventual pedido de contrapartidas ilícitas tendo em vista a eliminação de inquéritos abertos na ADSE a clínicas com acordos com este Instituto", de acordo com a PGR.





Da parte do Ministério da Saúde, o silêncio é absoluto. A SÁBADO contactou sucessivamente esta terça-feira, por chamada e SMS, dois assessores do Ministério da Saúde. Um deles chegou a ler a mensagem que enviámos pelas 12:40. Contudo, até à data da publicação, ainda não recebemos qualquer resposta.



Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, há suspeitas de pagamentos encobertos como contrapartida para a assinatura de convenções entre a ADSE e clínicas privadas. O dirigente, porém, não foi constituído arguido.

Além do gabinete, os inspectores da Judiciária estiveram ainda na casa de Lisboa do presidente demissionário da ADSE. Carlos Liberato Batista demitiu-se no passado mês de Abril, dias antes de a TVI emitir uma reportagem que levantou suspeitas sobre a sua gestão na Associação de Cuidados de Saúde da antiga Portugal Telecom. Segundo a TVI, numa auditoria que nunca foi denunciada às autoridades, concluiu-se que foram detectadas irregularidades graves em 40 dos 50 fornecedores e prestadores de serviços à associação, existindo, alegadamente, empresas fantasmas que não comprovaram a prestação dos serviços.