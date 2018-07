Os beneficiários da ADSE vão passar a ter um limite de 24 consultas anuais se pretenderem recorrer a médicos particulares sem convenção com o sistema. Segundo noticia o Público esta sexta-feira, esta restrição é uma das novidades da nova tabela de preços do regime livre, em vigor a partir do início de Setembro. A informação foi dada na quinta-feira durante a reunião do Conselho Geral e de Supervisão (CGS).

Assim, os funcionários e aposentados do Estado apenas vão conseguir ultrapassar esta situação caso haja justificação clínica.

Contactados pelo jornal, os membros do conselho afirmaram que esta é uma medida destinada a controlar as despesas da ADSE com o regime livre e ainda a evitar abusos.

"Os casos excepcionais serão tidos em conta", garantiu Eugénio Rosa, vogal da ADSE. O responsável lembrou situações de abuso, como o caso de beneficiários que tiveram 250 consultas num ano.