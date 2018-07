O presidente da Câmara de Coimbra disse que os estudos que estão a ser desenvolvidos para a transformação do aeródromo municipal de Cernache deverão começar a ser analisados em Setembro.

Em meados de Setembro deste ano, "lá pelos dias 15 ou 20", já haverá "possibilidade de discutir estudos" sobre a criação de uma "estrutura aeroportuária na região", que estão a ser elaborados por uma equipa de técnicos, anunciou o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, referindo que esses estudos poderão concluir por outras hipóteses de localização, além do Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em Cernache.



A equipa que foi encarregada de "trabalhar este dossier" recebeu indicações para se debruçar sobre os mais diversos aspectos, como custos, questões técnicas e "soluções alternativas [a Cernache]", considerando todas as hipóteses, sem excluir Monte Real, adiantou Manuel Machado, que falava na sessão de dia 30 do executivo municipal de Coimbra.



A transformação do aeródromo de Cernache em aeroporto tem vindo a ser defendida pelo presidente da Câmara de Coimbra, desde a sua recandidatura ao lugar, nas eleições autárquicas de Outubro de 2017, argumentando designadamente com o facto de a abertura da Base Aérea de Monte Real (no concelho de Leiria) à aviação civil continuar, há décadas, a ser adiada e de ser "absolutamente necessário" um "acesso aeroportuário" na região Centro.



"Não queremos repetir os erros cometidos com o aeroporto de Beja", assegurou o autarca.



Este projecto "tem que ter atractividade" para ser sustentável, advogou, salientando que se trata de "um aeroporto internacional comercial" que sirva toda a região (com importantes destinos como Fátima, Coimbra ou Figueira da Foz, que "é a praia mais próxima de Madrid"), cuja atractividade será potenciada com empreendimentos como a requalificação do IP3 entre Coimbra e Viseu (que passará a ter características de autoestrada em cerca de 85% do trajecto) e da linha ferroviária da Beira Alta (ligação à fronteira de Vilar Formoso).



"É desejável que esta estrutura aeroportuária seja "alargada a municípios vizinhos e aberta a todos, para servir toda a região", sustentou o presidente da Câmara, concluindo que este "não pode ser um projecto megalómano".



Antes, Manuel Machado disse que o movimento Somos Coimbra (SC) -- que está representado no executivo por dois vereadores -- "não leu" a totalidade do parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), emitido na sequência de uma queixa do SC por a Câmara não lhe facultar estudos sobre o aeroporto, "enganando" a comunicação social.



A CADA "intima o presidente da Câmara de Coimbra a facultar o acesso" aos estudos sobre a criação de um aeroporto no concelho, afirma o movimento numa nota enviada à agência Lusa na sexta-feira, 27 de Julho.



A decisão da comissão, que funciona junto da Assembleia da República, intimando o presidente do município de Coimbra para entregar ao SC "estudos anteriores do aeroporto'", representa uma "significativa vitória" do movimento, que vinha exigindo o acesso a esses documentos, acrescenta.



Na sessão camarária, Manuel Machado distribuiu aos jornalistas cópia do parecer da CADA, sem, todavia fazer referência às alegadas contradições entre esse parecer e a nota do SC.



No parecer, a CADA considera, designadamente, que tratando-se de "um processo não concluído", a Câmara "não está obrigada a facultar o acesso", embora conclua que "a requerida [a Câmara] deve facultar o acesso aos documentos solicitados pelo requerente".