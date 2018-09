A partir do próximo dia 1 de Outubro os beneficiários da ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários do Estado, vão deixar de ter acesso facilitado a hospitais privados. De acordo com a edição deste sábado do semanário Expresso, a decisão surge na sequência do impasse nas negociações entre a ADSE e a Associação de Hospitalização Privada para definir novas regras de pagamento.



Com isto, cirurgias e exames de gastrenterologia e fisioterapia passam a ser assumidos na totalidade pelo beneficiário e apenas por pagamento a pronto.



As novas regras, segundo o jornal, irão afectar 250 pessoas que, todos os dias, recorrem a serviços de saúde privados. As unidades hospitalares começam agora a informar os doentes, confirmando se estes querem cancelar ou suportar as despesas dos cuidados na íntegra.