O SEF refere em comunicado que um dos detidos declarou transportar 84 cápsulas, que identificou como contendo cocaína, tendo expelido 34 ainda no decorrer do interrogatório, enquanto o outro detido afirmou que transportava 150 cápsulas, que também identificou como sendo cocaína, tendo expelido oito no momento da entrevista.



Os dois homens, detidos por tráfico de droga, foram entregues à Polícia Judiciária para trâmites processuais.



Na mesma nota, o SEF indica ainda que foi também detido no aeroporto de Lisboa um outro cidadão estrangeiro com um bilhete de identidade fraudulento, emitido por Itália, durante o controlo de um voo para Dublin.