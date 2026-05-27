Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Homem vai ser julgado em Coimbra por suspeita de 49 crimes de burla em vendas no Facebook

Lusa 09:40
Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de maio a 1 de junho
As mais lidas

A maioria do dinheiro conquistado alegadamente através de burlas terá sido gasto em jogo - online e em casinos - pelo homem, que estava preso preventivamente aquando da acusação do Ministério Público.

O Tribunal de Coimbra vai julgar um homem de 31 anos que é acusado de 49 crimes de burla em vendas anunciadas no Facebook, sobretudo de automóveis, e que pode ter arrecadado mais de 230 mil euros.

Homem acusado de 49 crimes de burla vai a tribunal
Homem acusado de 49 crimes de burla vai a tribunal AP

O suspeito, residente no concelho de Tábua, começa a ser julgado em 03 de junho e está acusado pelo Ministério Público de 49 crimes de burla qualificada (47 na forma consumada e dois na forma tentada), quatro crimes de uso de documento de identificação alheio, três de falsificação de documentos e um crime de branqueamento.

A maioria do dinheiro conquistado alegadamente através de burlas terá sido gasto em jogo - online e em casinos - pelo homem, que estava preso preventivamente aquando da acusação do Ministério Público.

De acordo com a acusação a que a agência Lusa teve acesso, o arguido é suspeito de, entre o início do ano de 2021 e julho de 2023, se dedicar a anunciar na rede social Facebook a venda de diversos bens de que não era proprietário, sobretudo automóveis.

Naquela plataforma, o jovem terá arrecadado cerca de 232 mil euros a diversas pessoas de diferentes pontos do país, tendo conseguido uma média de quase cinco mil euros por cada negócio.

O arguido usava contas bancárias suas ou de terceiros, afirmou o Ministério Público (MP). Há outros três arguidos no processo -- um reformado, uma desempregada e uma operária fabril -- que são julgados por fornecerem as suas contas mediante pagamento.

Depois de num momento inicial usar a sua própria identificação, o arguido terá começado a criar perfis falsos para fazer os anúncios, aproveitando imagens retiradas de outras publicações de venda de bens, dizendo, em alguns casos, ser proprietário ou revendedor de empresas reais (recorria a imagens ou logótipos dessas mesmas firmas).

Segundo o MP, para conseguir dar informações mais detalhadas a interessados, o arguido chegava a telefonar para um 'stand' próximo da sua zona de residência e alegava estar interessado nos veículos, de forma a ter dados que posteriormente passava às pessoas que acediam aos seus anúncios.

Em alguns momentos, o arguido terá recorrido a documentos forjados, simulando declarações de compra e venda em nome de stands de automóveis.

Inicialmente, começou por anunciar bens de menor valor (telemóveis, bicicletas e piscinas), por algumas centenas de euros, mas mais tarde passou a dedicar-se ao anúncio de venda de automóveis, por vários milhares de euros.

O homem, sem atividade remunerada conhecida desde 2021, terá gastado grande parte do dinheiro recebido nas burlas nos casinos da Figueira da Foz, da Póvoa de Varzim e de Espinho, contou o MP.

No processo, é também feita referência a contas de casinos online, um deles ilegal em Portugal, com os montantes a serem aplicados em apostas ou resgatados posteriormente para contas bancárias.

O arguido é reincidente, tendo já sido condenado por burla associada a venda de telemóveis noutros sete processos transitados em julgado, seis dos quais condenado a penas de multa e um deles a seis meses de pena de prisão suspensa (o mais recente).

Além desses sete processos que já transitaram em julgado, o arguido está acusado noutro processo de um crime de burla qualificada na venda de um automóvel e esteve envolvido noutros cinco processos que acabaram arquivados por desistência da queixa ou por reparação dos prejuízos.

Correm ainda outros três inquéritos relacionados com o mesmo tipo de crime, informou o MP.

De acordo com a acusação de mais de 100 páginas, o arguido, declarado insolvente em outubro de 2022, terá assumido a prática dos factos em interrogatório judicial.

Artigos Relacionados
Tópicos Crimes Crime Suspeitas de crime Crime lei e justiça Facebook Coimbra
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Homem vai ser julgado em Coimbra por suspeita de 49 crimes de burla em vendas no Facebook