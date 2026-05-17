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17 de maio de 2026 às 11:45

Repórter SÁBADO na íntegra: entrámos no mundo das burlas com carros importados

Quando desmascarámos o esquema acabámos ameaçados de morte. Com a ajuda da inteligência artificial, as burlas estão cada vez mais credíveis e a fazerem mais vítimas. Só nos primeiros três meses deste ano, o Portal da Queixa registou um aumento de 72% nas reclamações.

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