Homem que não foi preso por falta de documentos já está detido

O recluso que, na semana passada, se entregou voluntariamente para cumprir pena na prisão de Coimbra e que foi negado por não ter consigo os documentos de identificação foi admitido na cadeia de Alcoentre, revela o Jornal de Notícias esta terça-feira.







Luís Silva entregou-se esta segunda-feira na prisão de Alcoentre, na Azambuja, para cumprir a pena de três anos. Apresentou-se com um despacho do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa. O documento, citado pelo JN, critica a recusa da prisão de Coimbra em aceitar o recluso, com a juíza Ana Paula Conceição a defender que mesmo sem documentação, a cadeia "deveria ter diligenciado junto das autoridades policiais pela identificação e detenção" do condenado.O recluso fugiu depois de cumprir grande parte da pena de 12 anos a que foi condenado e quando beneficiava de saídas precárias (nos últimos meses esteve a trabalhar nas obras em Espanha e França). Na segunda-feira da semana passada, decidiu entregar-se, mas a cadeia de Coimbra recusou-o argumentando falta de documentos.