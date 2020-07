Homem morreu enquanto nadava na Praia de Matosinhos

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu hoje, cerca das 08:00, quando nadava na zona da Praia de Matosinhos, distrito do Porto, aparentemente devido a doença súbita, disse o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões.

Em declarações à Lusa, o comandante Cruz Martins explicou que o homem tinha o hábito de praticar desporto, nomeadamente natação, com um grupo de amigos na praia de Matosinhos.

"O grupo de desportistas, que nadava em paralelo à costa, apercebeu-se que a vítima estava inanimada. Retiraram-na de imediato da água e chamaram os meios de emergência. Ainda foram tentadas manobras de reanimação, mas sem sucesso", acrescentou Cruz Martins.

Aparentemente, o homem terá sido vítima de doença súbita, mas "só a autópsia irá esclarecer a causa da morte".

Ao local foi chamada a Polícia Judiciária para apurar se há ou não matéria para investigação.