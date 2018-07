Um homem morreu esta sexta-feira de manhã, em São Cristóvão de Nogueira, no concelho de Cinfães, quando estava a lançar fogo-de-artifício, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.Segundo a mesma fonte, "houve uma explosão quando estava a lançar fogo-de-artifício junto a uma igreja, numa festa", cerca das 09:25.O homem foi declarado morto no local, não havendo informações de que a explosão tenha provocado feridos, acrescentou.Ao local deslocaram-se seis viaturas, com 19 operacionais.