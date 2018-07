A procura e reserva em hotéis para animais podem começar logo a partir da Páscoa e há quem marque um "quarto" com um ano de antecedência. Em todo o país há estabelecimentos deste género esgotados há meses, alguns desde Maio. Muitos hotéis não conseguem dar resposta a tantos pedidos, que estão a aumentar todos os anos e começam cada vez mais cedo.

O preço médio é 11,50 euros (para gatos fica por 8,50 euros) por dia e podem incluir alojamento, higiene, alimentação e, no caso dos cães, passeios duas vezes por dia. Muitos dos hotéis também têm parcerias com clínicas veterinárias, escolas de treino e podem ainda oferecer outros serviços como tosquias, tratamentos, transporte e treino.

Segundo a plataforma online de reunião de serviços Fixando, que junta 175 alojamentos deste género no país, a procura aumentou 40% desde Junho e a tendência é que continue a subir. Esta também aumentou entre o ano passado e 2018, com uma subida de 350 pedidos para 1100 entre Janeiro e Junho.

"Os meses de maior procura foram Junho, Julho e Agosto, altura em que a procura foi 250% superior face aos três meses anteriores", refere David Cordeiro, responsável de marketing da Fixando, ao Jornal de Notícias. De acordo com Cordeiro, a busca pelo serviço atinge o pico em Agosto e começa a decair a partir de Setembro, época em que começa o ano lectivo. Em 2017, a queda da procura ficou na ordem dos 65%.

O Porto é a cidade com mais pedidos (30%), seguido de Lisboa (20%), Braga (12%) e Setúbal (11%).

O hotel Zoo de Lisboa não tem vagas desde Maio e manter-se-á assim até ao final de Agosto. Também o Amicão, em Gaia, tem de recusar entre 20 a 30 pedidos por semana por estar completamente lotado. "Há quem faça a reserva de um ano para o outro. Este ano, muitos pedidos começaram a chegar à Amicão na Páscoa", conta Miguel Pereira, funcionário do alojamento animal, citado pelo jornal.

O cenário é semelhante em Loures, no hotel Quinta da Patada. Por esta altura, o local recebe chamadas diárias com pedidos de reserva, mas a direcção vê-se impossibilitada de aceitá-las por estar lotado há meses, segundo Ana Simões. A Quinta da Patada tem reservas até ao final do ano.

O Natal é outro pico de procura deste serviço, com muitos "clientes" de quatro patas provindos de estrangeiros residentes.