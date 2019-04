O homem tinha 80 anos e atravessou a linha para encurtar o caminho. Pretendia ir ter com um neto que trabalha num estaleiro do outro lado da linha do comboio.

Um homem morreu hoje, na Linha do Douro, no concelho de Penafiel, ao ser atropelado por um comboio, o que provocou o corte de circulação, durante cerca de 30 minutos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo os bombeiros de Paço de Sousa (Penafiel), o atropelamento ocorreu junto ao apeadeiro de Oleiros, às 13:14.



No local estiveram 14 operacionais e cinco veículos da corporação de bombeiros de Paço de Sousa e da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.



De acordo com o Correio da Manhã, o homem tinha 80 anos e atravessou a linha para encurtar o caminho. Pretendia ir ter com um neto que trabalha num estaleiro do outro lado da linha do comboio.