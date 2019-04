Indivíduo de 35 anos foi identificado e detido no passado sábado pela "presumível autoria de um crime de sequestro e violação" da ex-companheira.

Um homem, de 35 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido detido no sábado por suspeitas do crime de sequestro e violação numa localidade do barlavento algarvio, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Em comunicado, a PJ adianta que identificou e deteve no sábado um homem pela "presumível autoria de um crime de sequestro e violação" da ex-companheira.



De acordo com a PJ, o homem abalroou a viatura onde seguia a vítima, arrastou-a para o exterior e introduziu-a no seu veículo, acabando por libertá-la algumas horas depois.



O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, tendo-lhe sido determinada prisão preventiva.