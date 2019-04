Associações criticam missas pascais em escolas públicas

Associações consideram a celebração de missas pascais durante o último dia de aulas do 2º período em várias escolas do norte de Portugal um atentado à Constituição. Ao Jornal de Notícias, o Ministério da Educação indica que a decisão "é gerida no quadro da autonomia de cada escola" e escolas defendem que são alunos, pais e professores a preparar estas atividades por respeito pela tradição.

Para os partidos, PS, PSD e CDS, esta não é uma questão de "autonomia", referindo ao jornal que celebrações pascais são aceites desde que não sejam obrigatórias e todos os alunos tenham autorização dos pais.