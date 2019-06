As restantes linhas, a Amarela e a Vermelha, irão funcionar no seu horário habitual.



De acordo com o comunicado, no período de prolongamento deste serviço a empresa irá contar com o reforço dos seus trabalhadores e forças de intervenção da PSP nas estações. Esta noite, véspera do Dia de Santo António em Lisboa (feriado municipal), decorrem por toda a cidade arraiais, sobretudo no centro, onde desfilaram as marchas populares.



A CP - Comboios de Portugal anunciou também um reforço do horário durante a madrugada de quinta-feira nas linhas de Cascais, Sintra e Azambuja.



Tendo em conta a grande afluência de visitantes nesta noite, segundo um comunicado da CP, as ligações entre Lisboa e Sintra serão reforçadas, com partidas da estação do Rossio rumo a Sintra às 01h30, 02h00, 02h30, 03h00, 03h30, 04h00, 04h30, 05h00 e 05h30.



Na linha de Cascais, os comboios irão partir do Cais do Sodré em direção a Cascais às 02h30, 03h30 e 04h30. Para a Azambuja os comboios vão partir de Santa Apolónia às 01h30 e 03h30.



Marchas Populares provocam condicionamentos de trânsito



Também o trânsito ficará condicionado pelas Festas de Lisboa, especialmente pelas marchas que decorrem na Avenida da Liberdade, com a Câmara Municipal de Lisboa a indica que "várias artérias das freguesias de Avenidas Novas, Santo António e Santa Maria Maior estarão sujeitas a condicionamentos de trânsito".



Em comunicado na sua página, a CML refere que a circulação por autocarro na Avenida da Liberdade será condicionada a partir das 14h00, com a mesma a ficar encerrada a partir das 17h00 - mantendo-se a circulação nas laterais da avenida e com o acesso ao Rossio a poder ser efetuado apenas por transportes públicos.



A partir das 21h00, a circulação passa a estar interrompida também à zona de Rossio, com exceção a autocarros da Carris "enquanto for possível". O túnel do Marquês de Pombal também será encerrado, com a circulação destes acesso a ser reaberta a partir das 8h00 desta quinta-feira.

