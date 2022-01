CNE recebeu mais de 1.000 contactos sobre eleições no domingo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) recebeu no domingo mais de 650 contactos telefónicos e quase 400 emails sobre as eleições legislativas, entre queixas por causa de propaganda, recenseamento ou voto antecipado em mobilidade.







REUTERS/Rodrigo Antunes

Contactado pela Lusa, o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, referiu que no domingo, dia das eleições, houve 675 contactos telefónicos e 392 emails sobre "variadíssimas questões".Pelo menos 11 contactos telefónicos eram a propósito do voto antecipado em mobilidade, disse o porta-voz da CNE.Também houve 23 contactos sobre propaganda eleitoral, 40 relacionados com dúvidas quanto à constituição dos membros das mesas de votação, 23 sobre delegados das candidaturas, seis de substituição de membros das mesas, e 454 sobre a votação em Portugal.Os dados ainda são preliminares, mas o porta-voz da CNE disse que farão parte do relatório de atividade das eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, que será posteriormente revelado.