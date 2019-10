ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Em casa dos Freitas do Amaral não se sentiam os rigores impostos pela guerra, que então vivia o seu apogeu. Naquele verão de 1941, a família, que morava em Lisboa, estava a passar férias na Póvoa de Varzim quando Diogo nasceu pelas 18 horas de 21 de julho.Era o terceiro filho do casal Duarte e Maria (ela de família originária da Póvoa, ele de Guimarães). Mas a felicidade foi abalada logo à segunda semana de vida do bebé quando Duarte, o irmão mais velho, de 3 anos, morreu com uma meningite aguda. Pedro, que nascera em 1939, morreria aos 6 anos de asfixia depois de cair durante uma brincadeira. Estas duas tragédias, contavam os amigos de infância, marcaram o ainda pequeno Diogo que, muito novo, assumiu uma espécie de papel de pai para o irmão João, nascido em 1948 (morreria de cancro em 1995).