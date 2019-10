"Extrema-direita chega ao Parlamento", "Entrada da extrema direita no Parlamento deve alarmar partidos", "Vamos ter um parlamento da extrema-direita à extrema-esquerda", "Chegada da extrema-direita ao Parlamento preocupa esquerda". Após a eleição do primeiro deputado pelo recém-formado Chega multiplicaram-se os títulos e referências que caracterizam o partido como sendo de extrema-direita – mas será essa definição correta? Ou é o Chega um partido populista da direita radical? E quais as diferenças?





"O Chega pode ser incluído no grupo dos 'Partidos Populistas da Nova Direitra Radical'", afirma Ricardo Marchi, investigador do Centro de Estudos Internacionais no ISCTE especializado em movimentos da extrema-direita. A categoria é esta "por apresentar uma visão dicotómica da sociedade – povo contra elite –, políticas de lei&ordem e forte componente ed preferência nacional face ao discurso pro-imigracionista da elite", explica.As políticas de "lei&ordem" do Chega incluem o reforço de penas para crimes graves – incluindo castração química e prisão perpétua no cardápio – e o reforço das garantias de actuação das polícias, por exemplo. O discurso anti-elites é feito contra os partidos actuais – a redução dos deputados e a mensagem de que a corrupção é generalizada – e o anti-imigração, que mais atenção atraiu, visa grupos específicos, como os ciganos.As diferenças para a extrema-direita, ainda assim, são reais. "Os partidos de extrema-direita são aqueçles partidos anti-sistema que querem abater o sistema democrático através de processos subversivos e/ou revolucionários, que incluem também a violência", aponta Ricardo Marchi. Outra marca destes partidos – em Portugal representados pelo PNR, que teve 0,3% dos votos nestas legislativas – é "a filiação histórica e doutrinária nos autoritarismos da primeira metade do século XX", acrescenta o investigador, dando como exemplos o fascimos, o nacional-socialismo, o salazarismo ou o franquismo. Estes são os partidos assumidamente do racismo biológico e do nacionalismo exacerbado.O populismo, mesmo o combinado com um programa de direita radical, é diferente. "Os partidos de direita radical são aqueles partidos anti-sistema que aceitam as regras do jogo democrático, não querem abater o sistema democrático, mas entrar nele para concorrer à conquista de poder segundo as regras constitucionais e trazer na arena política a sua crítica radical", diz Marchi.Outro aspecto é a espessura da idelogia. "A dimensão programática é muito mais flexível do que a da extrema-direita e é feita em torno de temas do momento e conjunturais, tendo em vista sobretudo o aproveitamento eleitoral", indica António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais, também da Universidade de Lisboa. Este traço do Chega foi, de resto, o que levou o líder do PNR, José Pinto-Coelho, a criticar o "oportunismo" de André Ventura . Costa Pinto lembra também o elemento da mobilização social, num ponto idêntico ao de Marchi – o Chega visa mais o "aproveitamento eleitoral" e menos a "mobilização social" dos partidos da extrema-direita, feita com milícias e grupos que actuam nas ruas contra grupos de esquerda.As categorizaçõs não são, contudo, unânimes. Para João Carvalho, investigador integrado no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, da Universidade de Lisboa, o Chega é mesmo um partido de extrema-direita. "Distanciou-se da nostalgia e do racismo biológico do PNR , mas a sua xenofobia é cultural, promove que os imigrantes ‘vieram para roubar’ e tem propostas anti-sistema destinadas a reduzir o pluralismo democrático", aponta.

A conjugação da eliminação do cargo de primeiro-ministro (que seria acumulado na figura do Presidente da República), da redução drástica do número de deputados (de 230 para 100) e da mudança da nomeação dos juízes do Supremo são, a par da redução da revisão profunda da Constituição e da eliminação dos apoios a sindicatos, associações patronais e ONGs, também defendidos pelo Chega, uma estratégia de limitação do pluralismo, identifica João Carvalho. "É um partido neo-liberal, xenófobo e extrema-direita", aponta.



Na linguagem dos media e dos adversários políticos parece seguro dizer que a classificação do Chega como sendo de extrema-direita não vai desaparecer – isto apesar de em documentos do partido (que falam no objetivo de "recentrar" o sistema capturado pelo "marxismo") e nas palavras de Ventura ("o Chega é um partido democrático") haver um esforço estratégico para distanciar o partido dessa marca.



Consolidação do partido não está garantida

Cas Mudde, um dos maiores especialistas mundiais sobre populismo, prefere não falar directamente sobre o Chega, que não estudou ao pormenor devido à barreira da língua. Mas o politólogo holandês, professor associado na Universidade da Geórgia, lembra que a expansão do partido não é um dado adquirido.

"Se os assuntos tratados pelo partido se tornarem mais proeminentes no debate político, o Chega vai sem dúvida lucrar", afirmou numa resposta por escrito à. "Mas o sucesso pode também trazer descontentamento e tensões internas", juntou. Para Mudde foram tantos os partidos desta natureza a dividirem-se e a desaparecem como os que se fixaram com sucesso no sistema político.Para Ricardo Marchi, esta fixação, a acontecer, poderá ser feita em paralelo com uma moderação do tom. "É questionável se esta identidade de Populista da Nova Direita Radical seja uma essência genuína ou apenas uma estratégia para cavalgar a onda europeia e aproveitar a janela de oportunidade portuguesa onde à esta procura política ainda não tinha correspondido uma oferta adequada.", explica. "O campo estava livre para se diferenciar das demais direitas e o Chega aproveitou esta janela, tencionando no futuro tornar-se mais uma direita liberal-conservadora e não uma força populista de direita radical".Com ou sem suavização programática, certo é que o Chega só vai lucrar com o excesso de atenção mediática, algo que já é visível. "O pior a fazer é fazê-los maiores do que aquilo que são", diz Cas Mudde. "Porquê dar-lhes mais atenção do que ao Livre, que também elegeu um deputado?", aponta Mudde, para quem o Chega não deve ser nem ignorado, nem posto "no centro do palco".