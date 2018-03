Contra atiradores, até pedras podem ajudar. É esta a ideia que algumas escolas do estado da Pensilvânia, EUA, querem implementar. Por isso, todas as salas de aula das escolas da zona de Blue Mountain, no condado de Schuykill, têm agora baldes com pedras.

"O protocolo pede aos estudantes que se deitem, debaixo das suas secretárias e que se tornem alvos passivos nas nossas salas. Decidimos providenciar ferramentas de auto-defesa, caso sejam necessárias", explicou David Helsel, director do agrupamento, à CNN. Caso o edifício não possa ser evacuado durante um tiroteio, os alunos não terão de apenas sentar-se e esperar.

A ideia surgiu depois de os funcionários escolares terem passado por uma formação sobre situações de tiroteios em escolas. Aí, foram ensinados a barricar-se encostando mesas e cadeiras às portas, e a fugir aos tiros.

Os estudantes também foram encorajados a atirar tudo, de lápis a agrafadores, a potenciais atiradores em vez de esperarem que eles ataquem. "Sabemos que uma arma é muito mais mortífera do que uma pedra", reconheceu Helsel. "Esperamos poder parar de alguma maneira a capacidade de um intruso armado entrar nas nossas salas de aula."