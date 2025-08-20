Helicóptero Super Puma francês chega hoje para reforçar combate aos incêndios

O Super Puma, que estará na base aérea de Monte Real, reforça o dispositivo de combate a incêndios florestais, que já integra, também no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da União Europeia, dois aviões Fire Boss suecos, a operar em Portugal desde terça-feira.

Um helicóptero Super Puma enviado pelo Governo francês chega esta quarta-feira a Portugal para ajudar no combate aos incêndios, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, adiantou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Helicóptero Super Puma francês reforça combate a incêndios em Portugal

"Trata-se de um aparelho pesado, com capacidade para descargas de 3.000 litros de água, que chega acompanhado por uma equipa de cinco elementos. Irá começar a operar ao inicio da manhã de quinta-feira, estando previsto permanecer em território nacional, pelo menos, até ao próximo domingo", avançou a ANEPC em comunicado hoje divulgado.

O Super Puma, que estará na base aérea de Monte Real, reforça o dispositivo de combate a incêndios florestais, que já integra, também no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da União Europeia, dois aviões Fire Boss suecos, a operar em Portugal desde terça-feira.

Os dois aviões Canadair cedidos por Marrocos no âmbito de um acordo de cooperação bilateral e que chegaram a Portugal dia 11 de agosto, regressam hoje ao país de origem, depois de uma extensão da sua missão no combate aos fogos, pedida por Portugal.

A ajuda de Marrocos surgiu após os dois aviões 'Canadair' afetos ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) terem ficado inoperacionais.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e também vários feridos.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.