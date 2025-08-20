Incêndios: Conselho de Ministros reúne-se quinta-feira para aprovar medidas de apoio às populações

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou um Conselho de Ministros extraordinário para amanhã, quinta-feira, para aprovar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais, disse à Lusa fonte oficial.



Luís Montenegro convoca Conselho de Ministros para apoiar vítimas dos incêndios MIGUEL A. LOPES/LUSA

De acordo com a mesma fonte, a reunião do executivo vai decorrer durante a tarde em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios nas últimas semanas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, que já provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual chegaram dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos fogos.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.