No Tribunal Judicial de Guimarães, faltam envelopes essenciais para notificar testemunhas, arguidos e advogados. A situação foi denunciada por uma deputada do PCP numa pergunta dirigida ao Ministério da Justiça. Há mais de seis meses que é esperada a reposição do stock.

Na pergunta enviada por Carla Cruz, é revelado que "os trabalhadores estão a ser obrigados a recorrer a todo o seu engenho para resolver problemas que não existiram, caso estivessem disponíveis consumíveis básicos, tais como envelopes, fita-cola, canetas e outros acessórios diversos".