"Acabámos de sair da reunião mais absurda que se pode imaginar", afirmou Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), à saída da reunião entre o sindicato com a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca. Foram duas horas de reunião para debater o tempo de serviço da carreira docente congelado que iria ser recuperado mas que a Fenprof acusa o Governo de ter servido apenas para "cumprir calendário".

O Governo continua a apresentar a proposta de apenas recuperar dois anos, nove meses e 18 dias dos mais de nove anos pedidos pelos sindicatos e, por isso, Mário Nogueira apontou baterias ao Presidente da República e ao Parlamento para resolver a questão: "Vamos pedir de imediato uma reunião aos grupos parlamentares para levar esta mensagem, o Governo hoje também desrespeitou a Assembleia da República. Vamos pedir também uma nova reunião ao senhor Presidente da República, e vamos reunir os dez sindicatos para definir o plano de lutas que vamos desenvolver durante 2019", afirmou, citado pelo Público.

Já havia sido lançado o aviso de que as negociações deste encontro não iriam resultar em nenhum acordo, dado que este foi convocado com apenas 24 horas de antecedência. Mário Nogueira falou em "curiosidade" para ouvir o Ministério da Educação e que "não tinha expectativas" para a reunião, dado que a matéria era vista como "objecto de negociação sindical" no Orçamento de Estado para 2019.