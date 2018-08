Política? Vamos antes falar de outra coisa. Esta semana, pôs o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o social-democrata José Eduardo Martins à conversa sobre uma paixão comum: o Festival de Paredes de Coura.

Um já chorou a ver concertos no anfiteatro natural sobre o rio Coura. O outro, recorda-se de um dos seus amores ao som dos Tindersticks. Vivem em Lisboa, mas há uma semana de Agosto em que regressam à terra: não passam sem o festival que pôs o concelho no mapa.



O festival de Paredes de Coura é o melhor do mundo?

Tiago Brandão Rodrigues (TBR): Sem dúvida. Onde é que assinamos?

José Eduardo Martins (JEM): É evidente. Mas é mesmo.

TBR: Não tenho a casuística do mundo inteiro, mas a de ter vivido fora e ter ido a grandes festivais de música pop, rock, world, jazz.

JEM: Nós somos sectários, mas se for ali abaixo ao rio e falar com uma data de miúdos de Lisboa que trabalham comigo no escritório – miúdos... homens e mulheres de 25, 26, 27 anos – tem ali gente que vem há seis, sete, oito anos. Porque é que este festival é mesmo melhor que os outros? Por causa das pessoas que lá estão em baixo [no rio]. Nós só damos um paraíso, uma aldeia a que as pessoas chegam e só vêem tons de verde numa altura em que o País está todo amarelo, um anfiteatro natural, programação para pessoas inteligentes, que ouvem música. Vai ao rio e os miúdos estão a ler Goethe, Bergson, Saramago, a falar uns com os outros.

Não é só um festival de cerveja...

JEM: Bebem copos, fazem o mesmo que os outros – e ainda bem, porque queremos que as pessoas se divirtam –, mas é um sítio onde à noite têm música e durante o dia conversam.

TBR: Mas o festival tem outra coisa, esta praia na margem do Coura. JEM: Que era a única coisa que nós tínhamos quando éramos putos.

TBR: E não havia praia fluvial. Havia mata.

JEM: A praia fluvial começou, não me lembro bem, para aí no final dos anos 80. A câmara faz o pavilhão onde hoje temos o backstage. Era um court de ténis. Mas ninguém joga ténis, a malta joga toda é à bola [risos].

TBR: Eu e o Jó, que é um dos organizadores,

vínhamos para aqui jogar ténis. Bom, o pouco que sabíamos. JEM: Mas devem ser os únicos dois gajos em Coura que jogavam ténis! TBR: Mas existe outra coisa muito especial. A relação entre os forasteiros e os residentes é simbiótica. Não é parasitária.