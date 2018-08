O incêndio que arde em Monchique desde sexta-feira obrigou, este sábado, a deslocar cerca de 100 pessoas para "locais de segurança", 29 no concelho de Monchique e as restantes em localidades do distrito de Beja afectadas pelo fogo.

O Comandante Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, Vaz Pinto, fez pouco depois das 20h00 um ponto de situação do incêndio e explicou que a retirada dessas pessoas foi apenas "feita por precaução" e cumprindo o objectivo estratégico de proteger primeiro vidas.

O incêndio continuava, nessa altura, com "duas frentes activas, uma delas totalmente dominada e em acções de consolidação de extinção e vigilância", e a "outra muito activa, que lavra numa zona inacessível a meios terrestres" e onde "os meios aéreos são pouco eficazes", por se tratar de um "vale encaixado" em que as descargas de água não são totalmente eficazes, precisou.

Durante a tarde, as equipas de combate depararam-se com "instabilidades atmosféricas muito fortes, que originaram várias reactivações em todo o perímetro do incêndio", mas "a maioria foi rapidamente extinta", disse ainda o comandante distrital.

Vaz Pinto frisou que na zona inacessível aos meios terrestres, "houve projecções a muita distância" e "o incêndio tomou ali comportamentos muito evolutivos" que dificultaram os trabalhos e obrigaram a retirar as pessoas.

As pessoas retiradas de casas no concelho de Monchique foram levadas a escola E.B 2.3. de Monchique, precisou o presidente da Câmara, frisando que há três casos de pessoas acamadas que foram para a Santa Casa da Misericórdia local.

Durante a tarde, o vento muito forte tornou "impossível debelar a situação", mas Vaz Pinto disse que o plano estratégico de combate está definido e adiantou que pode haver durante a noite "algumas janelas de oportunidade que estão a ser estudadas a analisadas em conjunto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera" para decidir a melhor forma de actuação e poder ajudar a debelar o incêndio.

Vaz Pinto não disse não ter dados sobre a quantidade de área ardida, mas afirmou que é já "muito maior" do que os mil hectares que tinham sido reportados no ponto de situação do final da manhã.

Ao final da noite, fonte da Protecção Civil adiantou à Lusa que os três incêndios que lavram este sábado no distrito de Santarém estavam "a evoluir favoravelmente" e caminhavam "para a fase de resolução".





Às 23h15 deste sábado, a Protecção Civil registava 26 ocorrências, que estavam a ser combatidas por 1917 homens e 547 meios terrestres. Destes, 5 estavam em curso e 17 em fase de resolução. Os distritos de Faro e de Santarém eram os que exigiam a presença de mais meios.