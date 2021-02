Novo confinamento pode ter evitado 7 a 8 mil mortes por covid-19

Pico de casos já foi ultrapassado em todo o país, à exceção de Lisboa e Vale do Tejo que está invadida pela variante vinda do Reino Unido. Pico de mortes por covid-19 deverá estar a ser ultrapassado e o de internamentos deve acontecer no final desta semana. Mas ainda é proibido falar em desconfinamento.

O pico de novos casos da 3.ª vaga da covid-19 em Portugal já foi ultrapassado em praticamente todo o país e o mesmo deve acontecer em Lisboa e Vale do Tejo, que se vê a braços com a variante vinda do Reino Unido. O mesmo para o pico de mortes provocadas pela pandemia, que deverá estar a ser ultrapassado no início desta semana. Segundo especialistas, Portugal terá evitado 7 a 8 mil óbitos com o novo confinamento.

A incidência da covid-19 no país, ou seja o número de novos casos nos últimos 14 dias, é agora de 1.600 casos por 100 mil habitantes, mas registou uma queda desde o passado sábado.Teremos então ultrapassado o pico de casos da 3.ª vaga?

"Sim, confirma-se. O pico já foi ultrapassado, incluindo o pico em Lisboa e Vale do Tejo, que era aquele que temíamos que não tivesse sido ainda ultrapassado", afirma à SÁBADO o investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, alertando que os dados têm ainda de ser corrigidos com base nas atualizações de dados limpos da DGS.