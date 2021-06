Chicão sobre CDS: “Começo a achar que não há solução para isto”

Na véspera do Conselho Nacional desta noite, a reunião da Comissão Política do CDS voltou a ser marcada pela guerrilha interna. Num debate cheio de alusões bélicas, ficou clara a desconfiança em relação ao grupo parlamentar e aos barões do partido, mas também o desânimo do líder com os seus próprios generais.



"Há uma altura em que as pessoas têm de refletir: ou estamos todos ou não estamos. Ou vamos à luta ou não vamos", atirou Francisco Rodrigues dos Santos à sua direção, a quem quis recordar que "não se apaga um fogo com champagne" e que é preciso saber "combater o fogo interno".



"Se não querem, venha de lá o Mota Soares e a Cecília Meireles"

Numa intervenção inflamada, Rodrigues dos Santos não poupou críticas aos adversários internos, mas também apontou armas a quem está consigo. "Um líder tem de sentir que as tropas querem muito. Se não querem, venha de lá o Mota Soares e a Cecília Meireles", afirmou, confessando a saturação com a dificuldade em passar a mensagem do partido.