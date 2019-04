Joana Amaral Dias publicou no Facebook uma tabela com o alegado vencimento dos trabalhadores.

António Costa tem 11 motoristas e cada um recebe cerca de 2121,32 euros por mês. Quem o diz é Joana Amaral Dias no Facebook através de uma tabela com os nomes e vencimentos de cada um dos trabalhadores.



"Na verdade, o seu gabinete tem 62 membros. Isto é incompreensível num país progressista. Num país pobre ainda é mais inaceitável", atira Joana Amaral Dias.



A publicação tem recebido centenas de reações e já foi partilhada mais de 2900 vezes no Facebook.