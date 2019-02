Na terça-feira, António Costa anunciou que o Governo iria utilizar "todos os meios possíveis" para travar a greve dos enfermeiros.

O Governo decidiu esta quinta-feira decretar requisição civil na greve dos enfermeiros em curso há uma semana, por incumprimento da prestação de serviços mínimos.



O anúncio foi feito pelo Governo no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta, em conferência de imprensa.



"Tendo-se verificado o incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o Governo decidiu proceder à requisição civil, de forma proporcional e na medida do necessário, de modo a assegurar a satisfação de necessidades sociais impreteríveis no setor da saúde", considera o executivo.



A ministra da Saúde, Marta Temido, declarou que "face a situações de incumprimento dos serviços mínimos reportados em diversos hospitais" e "sem prejuízo do direito à greve", o Governo "não teve alternativa" e optou pela requisição civil.



"Sendo uma opção de último recurso, será agora por portaria que se definirá o respetivo âmbito", afirmou a ministra.