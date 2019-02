Assunção Cristas quer ver o Presidente da República “a moderar” o diálogo entre enfermeiros e Governo. Mas recusa comentar posição de Marcelo.

Assunção Cristas não diz o que pensa sobre a requisição civil pedida pelo Governo nem se compromete sobre as reivindicações dos enfermeiros. "O CDS está do lado dos utentes do SNS", limita-se a dizer a líder centrista, que chamou os jornalistas para pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que modere o diálogo entre enfermeiros e Governo.

Para Assunção Cristas, o Presidente da República "tem uma autoridade inquestionável", que lhe permite "ser a voz da moderação" num ambiente que Cristas classifica como "de grande crispação".

Apesar disso, Assunção Cristas não quis comentar as declarações feitas ontem pelo Presidente no programa Circulatura do Quadrado, na TVI, nas quais apoiou a requisição civil decretada pelo Governo para quatro hospitais e adiantou ter dúvidas jurídicas sobre o modo de funcionamento da greve, através de uma plataforma de crowdfunding.

Cristas não falou nem sobre a requisição civil nem sobre o financiamento desta paralisação, limitando-se a afirmar que "a lei da greve existe e tem de ser estritamente cumprida".

Sem comentar as exigências dos enfermeiros - que incluem passar de um salário inicial de 1200 para 1600 euros e a reforma aos 57 anos -, Cristas preferiu falar do "ambiente de grande crispação social que afecta a todos e particularmente aqueles que estão doentes".

De resto, Assunção Cristas também não quis comentar a reação dos enfermeiros à requisição civil, que já anunciaram que irão responder com uma providência cautelar e uma greve de zelo e estarão a organizar-se para faltar ao trabalho, furando a requisição civil.

Para a presidente do CDS, "o Governo que veio com a promessa de trazer paz social" está agora "a ser vítima das suas próprias promessas" e "tem sido incompetente e incapaz de governar".