O Sindicato dos Enfermeiros anunciou que irá incorrer numa greve de zelo a partir de março se o Governo rejeitar retomar as negociações sobre a classe profissional, garante o presidente do órgão, José Azevedo, ao Observador. Estas, segundo o mesmo, "estavam a dois passos de serem fechadas".

Durante uma greve de zelo, os enfermeiros cumprem "apenas" as funções definidas estritamente no seu código profissional. "Numa greve de zelo, o sistema fica mais lento, mas mais perfeito" uma vez que o enfermeiro "se aproxima mais do doente", explica Azevedo, citado pela publicação. "O enfermeiro deixa de fazer horas extra, de conduzir viaturas em serviço, de limpar os balcões e de fazer registos", reforça.