A administração da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, garantiu esta quinta-feira que estão asseguradas as escalas de anestesia para o fim do ano, depois das dificuldades na véspera e no dia de Natal.

Em resposta à agência Lusa, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que integra a Alfredo da Costa, disse que "estão asseguradas as escalas de anestesia para os dias 31 Dezembro e 01 de janeiro".

Nos dias 24 e 25 de Dezembro a urgência da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) esteve a funcionar apenas para os casos urgentes, sendo os restantes encaminhados para outros hospitais, estando apenas um anestesista ao serviço.