Governo Regional diz ser expectável aumento de casos de covid-19 na Madeira

O presidente do Governo da Madeira assegurou hoje que as autoridades de saúde do arquipélago têm as cadeias de transmissão de covid-19 na região "perfeitamente identificadas", sendo expectável um aumento dos casos nos próximos dias.

"Queria dizer às pessoas para estarem cientes que a direção regional de Saúde [da Madeira] tem estas cadeias absolutamente identificadas e é normal que o número de casos aumente nos próximos dias", declarou Miguel Albuquerque à margem da visita que efetuou hoje ao universo de Memórias de João Carlos Abreu, o antigo secretário do Turismo da Madeira.

A exposição, denominada "Natal no Universo -- O Sagrado e o Profano", destaca 35 objetos alusivos à quadra oriundos dos vários continentes colecionados pelo antigo governante, que vai estar patente ao público até 08 de janeiro, naquele espaço no Funchal.

O governante madeirense mencionou que os mais de 30 novos casos identificados sexta-feira na Madeira, "emanam de duas cadeias já identificadas e, por conseguinte, não há transmissão comunitária, nem a situação está fora de controlo" na região.

O chefe do executivo insular considerou ser "normal que nesta época de maior afluência e concentração de pessoas possa aumentar o número de casos".

"Seja como for, se houver algum risco de o Governo perder o controlo da situação, nós vamos intervir imediatamente", assegurou o líder madeirense.

Os dados revelados sexta-feira pela direção regional de saúde apontavam que a Madeira registava 32 novos casos de covid-19, dos quais 31 de transmissão local, 14 recuperações e 136 situações suspeitas, somando 226 as infeções ativas.

Sobre o espólio museológico do antigo secretário do Turismo hoje visitado, Miguel Albuquerque realçou que João Carlos Abreu é um "homem do mundo", da cultura, exímio poeta, excelente escritor, narrador, ator e político, cuja criatividade marca a Madeira.

"Todos os grandes programas do turismo na Madeira foi ele que concebeu, imaginou e concretizou, desde a Festa da Flor, o Carnaval, O Festival do Atlântico", entre outros, enfatizou.